Так, розклад хвороб, станів і фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби, затверджений наказом №402 Міноборони. Про це повідомляє 24 Канал.

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Які хвороби нервової системи звільняють від військової служби

Згідно з додатком 1 до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ, непридатні до військової служи особи, в яких: