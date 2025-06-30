Так, расписание болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности к военной службе, утвержденный приказом №402 Минобороны. Об этом сообщает 24 Канал.

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Какие болезни нервной системы освобождают от военной службы

Согласно приложению 1 к Положению о военно-врачебной экспертизе в ВСУ, непригодны к военной службе лица, у которых: