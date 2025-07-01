Хто повинен стати на військовий облік – повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони.

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Хто має стати на військовий облік

У Міноборони наголосили, що всі громадяни України – чоловіки, які не звільнені від виконання військового обов'язку, повинні перебувати на військовому обліку.

Для взяття на облік призовників громадяни зобов'язані особисто прибути до відповідного ТЦК у строк, визначений у повістці. Необхідно подати документи, перелік яких встановлений Міноборони.

Згідно з чинним законодавством, щороку з січня по 31 липня на військовий облік беруться громадяни чоловічої статі, яким у відповідному календарному році виповнюється 17.

Жінки, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, які закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних.