Кто должен стать на воинский учет – сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны.

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Кто должен стать на воинский учет

В Минобороны подчеркнули, что все граждане Украины – мужчины, которые не освобождены от выполнения воинского долга, должны находиться на воинском учете.

Для постановки на учет призывников граждане обязаны лично прибыть в соответствующий ТЦК в срок, определенный в повестке. Необходимо подать документы, перечень которых установлен Минобороны.

Согласно действующему законодательству, ежегодно с января по 31 июля на воинский учет берутся граждане мужского пола, которым в соответствующем календарном году исполняется 17 лет.

Женщины, пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, которые закончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат постановке на воинский учет военнообязанных.