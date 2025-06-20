Это лишь этап сбора информации о человеческих ресурсах, уровне образования и личных качествах граждан. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Волынский ТЦК и СП.
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Как осуществляется воинский учет
Учет может осуществляться одним из двух способов:
- через электронный кабинет призывника / военнообязанного / резервиста – путем прохождения электронной идентификации и подтверждения персональных данных;
- лично – прибытием в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту регистрации с необходимым пакетом документов.
Когда можно не становиться на воинский учет
В случае получения повестки о вызове в ТЦК и СП гражданин обязан явиться в указанные в ней место и срок. Однако мужчинам разрешено не явиться по повестке при наличии уважительных причин, а именно:
- болезни;
- стихийного бедствия или других непредвиденных обстоятельств;
- пребывания на временно оккупированных территориях или в зонах боевых действий;
- других обстоятельств, делающих невозможным выполнение обязанности.
Заметим, что причины должны быть документально подтверждены соответствующими органами.
Что делать, если не стал на учет в установленный срок
Лица, которые не стали на воинский учет в установленный период, могут сделать это только после личного обращения в ТЦК и СП. Стоит заметить, что при этом они должны подать соответствующие документы, а именно:
- паспорт гражданина Украины;
- выписка из реестра территориальной общины (о месте жительства или пребывания);
- справка ВПЛ (при наличии);
- свидетельство о рождении;
- ИНН (налоговый номер);
- документ об образовании;
- справка с места учебы или работы (при наличии);
- 4 фотографии размером 35×45 миллиметров (без головного убора);
Отметим, что некоторых лиц по определенным причинам могут исключить с воинского учета. Им нужно явиться в ТЦК и СП и подать соответствующие документы.