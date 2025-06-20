Это лишь этап сбора информации о человеческих ресурсах, уровне образования и личных качествах граждан. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Волынский ТЦК и СП.

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Как осуществляется воинский учет

Учет может осуществляться одним из двух способов:

через электронный кабинет призывника / военнообязанного / резервиста – путем прохождения электронной идентификации и подтверждения персональных данных;

лично – прибытием в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту регистрации с необходимым пакетом документов.

Когда можно не становиться на воинский учет

В случае получения повестки о вызове в ТЦК и СП гражданин обязан явиться в указанные в ней место и срок. Однако мужчинам разрешено не явиться по повестке при наличии уважительных причин, а именно:

болезни;

стихийного бедствия или других непредвиденных обстоятельств;

пребывания на временно оккупированных территориях или в зонах боевых действий;

других обстоятельств, делающих невозможным выполнение обязанности.

Заметим, что причины должны быть документально подтверждены соответствующими органами.

Что делать, если не стал на учет в установленный срок

Лица, которые не стали на воинский учет в установленный период, могут сделать это только после личного обращения в ТЦК и СП. Стоит заметить, что при этом они должны подать соответствующие документы, а именно:

паспорт гражданина Украины;

выписка из реестра территориальной общины (о месте жительства или пребывания);

справка ВПЛ (при наличии);

свидетельство о рождении;

ИНН (налоговый номер);

документ об образовании;

справка с места учебы или работы (при наличии);

4 фотографии размером 35×45 миллиметров (без головного убора);

Отметим, что некоторых лиц по определенным причинам могут исключить с воинского учета. Им нужно явиться в ТЦК и СП и подать соответствующие документы.