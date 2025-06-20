Среди тех, кого не могут мобилизовать в июле: те, кто достиг предельного возраста для военной службы (60+); те, кому состояние здоровья не позволяет служить, и они признаны непригодными ВВК; те, кто получил отсрочку от призыва, передает 24 Канал.

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Кто не подлежит мобилизации

Самые распространенные основания для предоставления отсрочки следующие:

наличие у человека инвалидности любой группы;

семейные обстоятельства, в частности наличие родителей с 1-й или 2-й группой инвалидности, а также, если у жены военнообязанного 1-я, 2-я или 3-я группа инвалидности;

наличие ребенка в возрасте до 18 лет, который имеет инвалидность;

наличие совершеннолетнего ребенка с 1-й или 2-й группой инвалидности;

если военнообязанный содержит трех или более детей, которым меньше 18 лет.

Отметим, что статус "Непригоден к военной службе" лицу предоставляют только по состоянию здоровья. Чаще всего непригодными признаются лица из-за отсутствия одного из парных органов или конечностей и психические расстройства, в частности из-за наличия шизофрении.

Справка: Статус "Непригоден" еще обязательно должен быть утвержден в Центральной ВВК. Иногда этот процесс может затянуться и длиться даже полгода.

Если человек прошел ВВК, и у него есть заболевания по одной из статей приказа Минобороны №402, который содержит подпункт А, то такой человек является непригодным к военной службе.

К слову, студенты в Украине имеют право на отсрочку от мобилизации во время обучения на дневной или дуальной форме. Отсрочка теряется в переходные периоды между ступенями образования и при отчислении из учебного заведения.