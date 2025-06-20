Об этом сообщает на Lviv.media со ссылкой на декларацию и комментарий начальника Хустского РТЦК Степана Христонько, передает 24 Канал. Официально экс-прокурор находился в должности всего месяц – с 12 апреля по 11 мая.

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Что известно о службе Ильницкого

По данным декларации Ильницкого, он официально оформился в Хустский РТЦК, хотя фактически проходил службу в Закарпатском ТЦК, где занимался юридическими вопросами и получал зарплату.

Там по штату, судя по всему, такой должности не было. Был один человек, и она не справлялась со всем тем количеством бумаг, которая шла. И нужна была помощь – вот его туда и отправили,

– объяснил Христонько.

Он также добавил, что по приказу начальника Генштаба Ильницкого якобы перевели в другую воинскую часть – в Винницкую или Хмельницкую область. Сам экс-прокурор на звонки журналистов не отвечает.

Напомним, СБУ задержала Ильницкого и его тещу, адвоката Богдану Москву, в июле 2024 года. Обоих поймали после получения от потенциального "уклониста" 3 500 долларов за решение вопроса об установлении ему группы инвалидности.

Ранее, в октябре 2023 года разгорелся скандал вокруг роскошной свадьбы бывшего прокурора с экс-сотрудницей ГБР Роксоланой Москвой.