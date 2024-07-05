Это журналистам подтвердили в Службе безопасности Украины. Отметили, что детали сообщат позже.

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Ростислав Ильницкий и Богдана Москва задержаны

Предварительно, Ростислава Ильницкого и Богдану Москву подозревают в организации схемы для уклонистов.

По данным СМИ, правоохранители задержали адвоката "на горячем" после получения от потенциального уклониста 3500 долларов за решение вопроса об установлении ему группы инвалидности.

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