Це журналістам підтвердили в Службі безпеки України. Зазначили, що деталі повідомлять згодом.

До теми Експрокурора, який влаштував гучне весілля у Львові, оголосили у розшук

Ростислав Ільницький і Богдана Москва затримані

Попередньо, Ростислава Ільницького й Богдану Москву підозрюють в організації схеми для ухилянтів.

За даними ЗМІ, правоохоронці затримали адвокатку "на гарячому" після отримання від потенційного ухилянта 3500 доларів за розв'язання питання щодо встановлення йому групи інвалідності.

Дивіться також Планували захопити Верховну Раду: у Києві провокатори готували заворушення після Дня Конституції