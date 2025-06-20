Про це повідомляє на Lviv.media із посиланням на декларацію та коментар начальника Хустського РТЦК Степана Христонька, передає 24 Канал. Офіційно експрокурор перебував на посаді лише місяць – з 12 квітня до 11 травня.

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Що відомо про службу Ільницького

За даними декларації Ільницького, він офіційно оформився до Хустського РТЦК, хоча фактично проходив службу в Закарпатському ТЦК, де займався юридичними питаннями та отримував зарплатню.

Там по штату, судячи з усього, такої посади не було. Була одна людина, і вона не справлялася з усією тією кількістю паперів, яка йшла. І потрібна була допомога – от його туди й відрядили,

– пояснив Христонько.

Він також додав, що за наказом начальника Генштабу Ільницького нібито перевели до іншої військової частини – у Вінницьку або Хмельницьку область. Сам експрокурор на дзвінки журналістів не відповідає.

Нагадаємо, СБУ затримала Ільницького та його тещу, адвокатку Богдану Москву, в липні 2024 року. Обох спіймали після отримання від потенційного "ухилянта" 3 500 доларів за розв'язання питання щодо встановлення йому групи інвалідності.

Раніше, у жовтні 2023 року розгорівся скандал навколо розкішного весілля колишнього прокурора з експрацівницею ДБР Роксоланою Москвою.