Як повідомляє 24 Канал, про це розповів тимчасово виконуючий обов'язки командувача Сухопутних військ Олександр Грузевич під час засідання тимчасової слідчої комісії щодо порушення закону під час мобілізації.

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Що зробили із порушниками

У Сухопутних військах зазначили, що мовиться саме про зловживання владою, а не про випадки хабарництва.

Порушено 17 кримінальних справ, коли вони завершаться, то за їхніми результатами будуть притягнуті до відповідальності. Це я говорю про зловживання владою, я не кажу про хабарі. По всіх випадках, які підтверджені, у межах наших повноважень, як правило або зняті з посад, або відправлені до війська,

– зауважив він.

За його словами, процес оновлення кадрового складу триває.

"На сьогодні 136 офіцерів замінені й відправлені до війська. Зараз йде процес заміни інших посадових осіб. 325 військовослужбовців з-поміж рядового та сержантського складу вже теж відправлені до війська", – наголосив в.о. командувача Сухопутних військ.

Зазначимо, у Стрийському ТЦК та СП 17 червня під час перебування в установі помер 50-річний чоловік, який прийшов на запрошення для уточнення облікових даних.