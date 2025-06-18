Особам, які обвинувачуються у скоєнні тяжкого чи особливо тяжкого корупційного злочину, буде заборонено мобілізовуватися і таким чином відтерміновувати можливе покарання. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Судово-юридичну газету".

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Які особи не підлягають мобілізації

Тепер частину 2 статті 4 Закону "Про військовий обов'язок і військову службу" доповнено нормою, відповідно до якої Збройні Сили України та інші військові формування не можуть комплектуватися особами, які обвинувачуються у скоєнні тяжкого та/або особливо тяжкого корупційного кримінального правопорушення та кримінальне провадження стосовно яких перебуває на стадії судового провадження. Відповідні зміни передбачені законопроєктом 13271-1.

Окрім того, у перехідних положеннях Кримінального процесуального кодексу України буде передбачено, що судове провадження стосовно обвинуваченого у скоєнні тяжкого та/або особливо тяжкого корупційного кримінального правопорушення, та який призваний для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, або прийнятий на військову службу за контрактом, може зупинятись судом за клопотанням сторони кримінального провадження.

А також за власною ініціативою лише у разі встановлення судом обставин, що свідчать про неможливість участі такої особи у судовому провадженні, в тому числі у режимі дистанційного судового провадження (відеоконференції), у зв’язку із безпосередньою участю такої особи у заходах, які необхідні для забезпечення оборони України.

Судове провадження, яке раніше було зупинене на підставі статті 335 КПК, може бути відновлено судом за клопотанням сторони кримінального провадження або за власною ініціативою у разі встановлення факту, що особа перестала брати безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України та може брати участь у судовому провадженні, у тому числі у режимі відеоконференції.

Зазначимо, що мобілізації також не підлягають особи, що засуджені за тяжкі та особливо тяжкі злочини, а також за злочини проти національної безпеки.