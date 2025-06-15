Хто із засуджених не може піти у військо, що ще треба знати про мобілізацію цієї категорії громадян – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Військова служба та полон: чи зараховується цей стаж до пенсії

Хто не міг мобілізуватися до травня 2024 року і що змінилося

До травня 2024 року особи, засуджені за тяжкі злочини (наприклад, розбій, умисне тяжке тілесне ушкодження, вимагання чи незаконний обіг наркотиків у великих обсягах – злочини, за які передбачено від 5 до 10 років ув'язнення), а також за особливо тяжкі злочини (серед яких умисне вбивство, держзрада, теракт або зґвалтування – злочини з покаранням від 10 років і більше), не підлягали мобілізації навіть після зняття судимості. Таке обмеження було закріплене у статті 37 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Після ухвалення Закону № 3633-IX правила мобілізації засуджених змінились.

Зверніть увагу Мобілізація в Україні: чи можуть забрати в армію особу з інвалідністю 3 групи

Хто з засуджених тепер може мобілізуватись

Закон передбачає, що мобілізація засуджених можлива лише за дотримання таких умов:

тільки за рішенням суду;

винятково добровільно, за згодою самого ув'язненого;

письмова згода командира військової частини, до якої може бути направлений засуджений;

позитивні результати медичного огляду у виправній установі та далі – військово-лікарської комісії (ВЛК);

не менше як 3 роки залишку строку покарання;

служба таких мобілізованих відбувається у спеціальних підрозділах;

після звільнення з в'язниці адміністративний нагляд за ними здійснює командир частини.

Зауважте Міноборони хоче перевести у "цифру" всю взаємодію з ТЦК : що чекає на українців

Хто з ув'язнених не підлягає мобілізації

Не можуть бути мобілізовані особи, які були засуджені за:

злочини проти основ національної безпеки України;

умисне вбивство двох або більше осіб, зокрема якщо супроводжувалося зґвалтуванням;

сексуальне насильство;

кримінальні правопорушення, передбачені статтями 152–156-1, 258–258-6, а також ч. 4 ст. 286-1 ККУ, якщо судимості не погашені або не зняті в установленому порядку;

посягання на життя правоохоронців;

особливо тяжкі корупційні злочини;

перебування на особливо відповідальній посаді на момент злочину (міністри, депутати, їх заступники, помічники тощо), незалежно від статті.

До теми Правила вручення повісток: де та як військовозобов'язані можуть отримати виклики до ТЦК

Які пільги отримують мобілізовані засуджені

Засуджені, мобілізовані до ЗСУ, мають право на:

звільнення від покарання після проходження військової служби за контрактом;

дострокове погашення судимості після завершення служби;

виплату грошового забезпечення, як інші військові;

отримання медичної допомоги;

соціальні гарантії у разі поранення чи загибелі.

Дивіться також Чи є хвороба підставою для неявки до ТЦК після отримання повістки

Чи можуть мобілізовані засуджені залишити службу

Звільнити з військової служби таких осіб можна лише у трьох випадках:

за станом здоров'я – за рішенням військово-лікарської комісії;

у разі нового вироку суду, що набрав чинності;

після завершення особливого періоду або оголошення демобілізації.

Усі інші підстави, які дозволяють звільнення звичайним військовослужбовцям (полон, народження третьої дитини, сімейні обставини тощо), до мобілізованих засуджених не застосовуються.

Згідно з Кримінальним кодексом, умовно-дострокове звільнення за службу у ЗСУ стосується лише основного покарання – позбавлення або обмеження волі. Додаткові покарання (наприклад, заборона обіймати певні посади, керувати транспортом, виплата компенсацій) залишаються чинними.