Хто із засуджених не може піти у військо, що ще треба знати про мобілізацію цієї категорії громадян – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Хто не міг мобілізуватися до травня 2024 року і що змінилося
До травня 2024 року особи, засуджені за тяжкі злочини (наприклад, розбій, умисне тяжке тілесне ушкодження, вимагання чи незаконний обіг наркотиків у великих обсягах – злочини, за які передбачено від 5 до 10 років ув'язнення), а також за особливо тяжкі злочини (серед яких умисне вбивство, держзрада, теракт або зґвалтування – злочини з покаранням від 10 років і більше), не підлягали мобілізації навіть після зняття судимості. Таке обмеження було закріплене у статті 37 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".
Після ухвалення Закону № 3633-IX правила мобілізації засуджених змінились.
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Хто з засуджених тепер може мобілізуватись
Закон передбачає, що мобілізація засуджених можлива лише за дотримання таких умов:
- тільки за рішенням суду;
- винятково добровільно, за згодою самого ув'язненого;
- письмова згода командира військової частини, до якої може бути направлений засуджений;
- позитивні результати медичного огляду у виправній установі та далі – військово-лікарської комісії (ВЛК);
- не менше як 3 роки залишку строку покарання;
- служба таких мобілізованих відбувається у спеціальних підрозділах;
- після звільнення з в'язниці адміністративний нагляд за ними здійснює командир частини.
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Хто з ув'язнених не підлягає мобілізації
Не можуть бути мобілізовані особи, які були засуджені за:
- злочини проти основ національної безпеки України;
- умисне вбивство двох або більше осіб, зокрема якщо супроводжувалося зґвалтуванням;
- сексуальне насильство;
- кримінальні правопорушення, передбачені статтями 152–156-1, 258–258-6, а також ч. 4 ст. 286-1 ККУ, якщо судимості не погашені або не зняті в установленому порядку;
- посягання на життя правоохоронців;
- особливо тяжкі корупційні злочини;
- перебування на особливо відповідальній посаді на момент злочину (міністри, депутати, їх заступники, помічники тощо), незалежно від статті.
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Які пільги отримують мобілізовані засуджені
Засуджені, мобілізовані до ЗСУ, мають право на:
- звільнення від покарання після проходження військової служби за контрактом;
- дострокове погашення судимості після завершення служби;
- виплату грошового забезпечення, як інші військові;
- отримання медичної допомоги;
- соціальні гарантії у разі поранення чи загибелі.
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Чи можуть мобілізовані засуджені залишити службу
Звільнити з військової служби таких осіб можна лише у трьох випадках:
- за станом здоров'я – за рішенням військово-лікарської комісії;
- у разі нового вироку суду, що набрав чинності;
- після завершення особливого періоду або оголошення демобілізації.
Усі інші підстави, які дозволяють звільнення звичайним військовослужбовцям (полон, народження третьої дитини, сімейні обставини тощо), до мобілізованих засуджених не застосовуються.
Згідно з Кримінальним кодексом, умовно-дострокове звільнення за службу у ЗСУ стосується лише основного покарання – позбавлення або обмеження волі. Додаткові покарання (наприклад, заборона обіймати певні посади, керувати транспортом, виплата компенсацій) залишаються чинними.