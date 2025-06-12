Та чи є хвороба поважною причиною для неявки до ТЦК за повісткою, повідомляє 24 Канал.

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Неявка в ТЦК через хворобу

Відповідно до 22 статті Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", поважними причинами неприбуття до ТЦК у строк, визначений у повістці, визнаються:

перешкода стихійного характеру,

хвороба громадянина,

воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у визначені пункт і строк;

смерть близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка).

Важливо! Ці причини повинні бути підтверджені документами відповідних уповноважених державних органів, установ та організацій (державної та комунальної форм власності).

У разі неприбуття громадянин зобов'язаний не пізніше 3 діб від визначених у повістці дати й часу прибуття до ТЦК, повідомити про причини неявки. Це можна зробити особисто звернувшись у ТЦК або в будь-який інший спосіб з подальшим прибуттям у строк, що не перевищує 7 календарних днів.

Які документи підтверджують хворобу

У Юридичній компанії Inseinin пояснили, що документами, які підтверджують хворобу можуть бути:

довідка про призначений лікарняний від сімейного лікаря;

довідка про перебування на стаціонарному лікуванні;

довідка про перебування на лікуванні в психіатричній клініці або диспансері;

довідка про призначення оперативного втручання та лікування.

Також зазначили, що дистанційно можна направити лист-пояснення з такими документами на офіційну електронну або поштову адресу разом з медичними документами.

Зазвичай після отримання пояснень та наявності поважних підстав районний ТЦК та СП переносить дату явки військовозобов'язаного на день після завершення лікування. Тобто, таким чином особа не втрачає обов'язок явки до територіального центру комплектування, а просто переносить дату повістки,

– зазначили юристи.

Зверніть увагу! Якщо проігнорувати повістку або не належним чином повідомити про хворобу, загрожує адміністративна, а в деяких випадках і кримінальна відповідальність.



За ігнорування повістки на уточнення даних передбачено штраф 17 000 – 25 500 гривень. Якщо ж проігнорувати повістку на відправку на службу, – то вже є загроза кримінальної відповідальності за 336 статті Кримінального кодексу, – позбавлення волі до 5 років.

