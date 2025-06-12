Повістки є основним елементом оповіщення військовозобов’язаних громадян в процесі мобілізації. Про це повідомляє 24 Канал.
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Коли можна не з'являтися у ТЦК за повісткою
Громадянин, який отримав повістку з територіального центру комплектування (ТЦК), зобов’язаний з’явитися до зазначеного органу.
За законом, ігнорування повітки вважається правопорушенням і матиме наслідки. Водночас існує низка обставин, за яких особа може не з’явитися до ТЦК без ризику отримати штраф.
Найбільш поширеною поважною причиною для відсутності є хвороба. Вона повинна бути підтверджена офіційною медичною довідкою або іншим документом із медичного закладу.
Також закон передбачає інші підстави, зокрема:
- догляд за непрацездатними членами родини;
- інші обставини, що можуть бути визнані поважними судом або ТЦК.
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