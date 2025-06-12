Повестки являются основным элементом оповещения военнообязанных граждан в процессе мобилизации. Об этом сообщает 24 Канал.

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Когда можно не появляться в ТЦК по повестке

Гражданин, который получил повестку из территориального центра комплектования (ТЦК), обязан явиться в указанный орган.

По закону, игнорирование повестки считается правонарушением и будет иметь последствия. В то же время существует ряд обстоятельств, при которых лицо может не явиться в ТЦК без риска получить штраф.

Наиболее распространенной уважительной причиной для отсутствия является болезнь. Она должна быть подтверждена официальной медицинской справкой или другим документом из медицинского учреждения.

Также закон предусматривает другие основания, в частности:

уход за нетрудоспособными членами семьи;

другие обстоятельства, которые могут быть признаны уважительными судом или ТЦК.

Напомним, Министерство обороны Украины планирует до конца года обновить приложение "Резерв+", добавив возможность электронного заключения контрактов с ВСУ.