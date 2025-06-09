Це повинна бути буде проста процедура. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заступницю міністра оборони з цифровізації Катерину Черногоренко в інтерв'ю DOU.

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До кінця року у Резерв+ з'являться онлайн-контракти

До кінця року в "Резерв+" ми втілимо також смартконтракти. Можна буде долучитися до війська, підписавши контракт прямо в телефоні. Як, умовно, ми ознайомлюємося з ліцензійними угодами в Apple. Це має бути настільки ж просто,

– розповіла заступниця голови Міноборони з питань цифровізації.

Окрім того, до кінця червня з'явиться можливість сплати штрафів через "Резерв+". Йти до ТЦК потреби не буде.

Нагадаємо, нещодавнє оновлення застосунку Резерв+ додало сервіси для відображення даних про інвалідність та збереження попередньої версії військово-облікового документа.

Якщо людина вирішить оновити документ, він не зникатиме, як раніше. Водночас у випадку надмірного навантаження на самому документі зʼявлятиметься стрічка із приблизним часом оновлення.