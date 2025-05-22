Документ можна оформити онлайн через застосунок Резерв+. Про це повідомляє 24 Канал.

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Як оформити відстрочку в Резерв+

Насамперед варто зауважити, що сервіс оформлення онлайн-відстрочок Резерв+ став доступним для ширшої категорії людей з інвалідністю. Особи, дані щодо яких внесені до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС), відтепер можуть оформити відстрочку від призову через застосунок.

Зазначимо, що раніше ця опція охоплювала лише людей з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення, що підтверджує отримання пенсії по інвалідності.

На першому етапі це вдалося реалізувати завдяки обміну інформацією з Пенсійним фондом України, а тепер дані про людей з інвалідністю передаватиме і Мінсоцполітики.

Для того, щоб оформити відстрочку онлайн потрібно авторизуватися у Резерв+, натиснути на три крапки на головному екрані, вибрати пункт "Подати запит на відстрочку", а тоді категорію "Людина з інвалідністю". Виконавши ці дії необхідно подати запит, після чого надійде сповіщення з результатом.

До слова, раніше Міністерство оборони України повідомило про те, що у релізі 1.6.1 Резерв+ оновився безпековий сертифікат, що робить роботу застосунку ще більш захищеною та надійною. Для того, щоб і надалі успішно користуватися сервісами, треба оновити Резерв+ до останньої версії.