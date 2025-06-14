Про це ефірі Українського радіо розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, передає 24 Канал.

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Якою буде цифровізація взаємодії з ТЦК

За словами Черногоренко, цифровізація зачепить етапи взаємодії з військовою системою – від постанови на облік до демобілізації. Весь цей шлях має бути прозорим, зрозумілим і головне контрольованим людиною.

Заступниця міністра зазначила, що наразі пріорітетом у Резерв+ є онлайн штрафи. Зокрема, було ухвалено окремий закон, який дозволяє оплатити його через застосунок із 50% знижкою.

Працювати це буде так: людина, яка розуміє, що вона порушила правила військового обліку, їй про це повідомлено через Резерв+, вона може вибрати функцію сплатити штраф і зробити це не за 17 тисяч, а за 8,5 тисяч,

– вказала Черногоренко.

Вона зазначила, що ця практика не нова і вже застосовується у випадку порушень правил дорожнього руху. Міноборони планує додати сплату штрафів онлайн протягом 3 – 4 тижнів.

Наступним функціоналом, який хоче запустити Міноборони, є можливість проходження ВЛК в тому закладі охорони здоров'я, який зручний громадянину.

"Загалом, ідея в тому, щоб запустити якомога більше зручних функцій для громадянина, щоб полегшити йому сам процес виконання обов'язку перед державою. Тобто такі двосторонні відносини з державою. Держава робить це простим, зрозумілим, прозорим, а громадянин не ухиляється від виконання цього обов'язку", - зазначила заступниця міністра.