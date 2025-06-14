Об этом в эфире Украинского радио рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, передает 24 Канал.

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Какой будет цифровизация взаимодействия с ТЦК

По словам Черногоренко, цифровизация затронет этапы взаимодействия с военной системой – от постановления на учет до демобилизации. Весь этот путь должен быть прозрачным, понятным и главное контролируемым человеком.

Заместитель министра отметила, что сейчас приоритетом в Резерв+ являются онлайн штрафы. В частности, был принят отдельный закон, который позволяет оплатить его через приложение с 50% скидкой.

Работать это будет так: человек, который понимает, что он нарушил правила воинского учета, ему об этом сообщено через Резерв+, он может выбрать функцию оплатить штраф и сделать это не за 17 тысяч, а за 8,5 тысяч,

– указала Черногоренко.

Она отметила, что эта практика не новая и уже применяется в случае нарушений правил дорожного движения. Минобороны планирует добавить уплату штрафов онлайн в течение 3 – 4 недель.

Следующим функционалом, который хочет запустить Минобороны, является возможность прохождения ВВК в том учреждении здравоохранения, который удобен гражданину.

"В общем, идея в том, чтобы запустить как можно больше удобных функций для гражданина, чтобы облегчить ему сам процесс выполнения долга перед государством. То есть такие двусторонние отношения с государством. Государство делает это простым, понятным, прозрачным, а гражданин не уклоняется от выполнения этой обязанности", - отметила заместитель министра.