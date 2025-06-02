Адвокатка Тетяна Савченко розповіла, кого це стосується. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "УНІАН".

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Хто із судимістю не підлягає мобілізації

За словами адвокатки, мобілізації не підлягають особи, які мають вирок за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

Вона пояснює, що особливо тяжкими злочинами є ті, за які особу можуть засудити до строку від 10 років позбавлення волі до довічного ув'язнення. Тоді як тяжкими злочинами вважаються ті, за вчинення яких передбачено до 10 років позбавлення волі.

Окрім цього, також не мобілізують осіб, яких засудили за вчинення злочинів проти основ національної безпеки. Проте варто зазначити, що мобілізація таких громадян дозволена за окремим рішенням Генерального штабу ЗСУ.

Натомість мобілізації підлягають особи, які були засуджені за вчинення злочинів невеликої тяжкості, зокрема за хуліганство чи крадіжку. А також особи, що мають умовну або погашену судимість.

Адвокатка зазначає, що немає окремих військ, підрозділів чи військових частин, до яких відправляють мобілізованих із погашеною судимістю.

Виняток – особи, засуджені за вчинення злочинів проти основ нацбезпеки та мобілізовані за рішенням Генштабу ЗСУ. Такі особи можуть проходити військову службу виключно у відповідних спеціалізованих підрозділах військових частин, до яких їх відправить Генштаб,

– додає Савченко.

Вона також пояснила, чи можуть мобілізувати особу, над якою триває суд. За її словами, до ухвалення вироку і до набрання ним законної сили підсудний не вважається судимим і може бути мобілізований.