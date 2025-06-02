Про це розповідає 24 Канал. З червня в Україні діють оновлені правила мобілізації, які стосуються як процедури відстрочки, так і бронювання працівників важливих підприємств.
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Уряд змінив правила бронювання
Влада продовжує вдосконалювати систему, щоб зберегти ключові кадри для економіки й водночас забезпечити потреби ЗСУ.
Як пояснює Міноборони, право на відстрочку мають громадяни, які належать до визначених законом категорій – від працівників заброньованих підприємств до одиноких батьків, опікунів та студентів. При цьому саму відстрочку можна оформити онлайн – через застосунок "Резерв+", а студентам тепер достатньо підтверджувати свій статус не щоквартально, а двічі на рік.
Що змінилося у бронюванні
30 травня Кабмін оновив порядок бронювання:
- 100% працівників на підприємствах, які працюють на ЗСУ чи інші силові структури, можуть бути заброньовані;
- підприємствам у сфері енергетики дозволили бронювати людей без обмежень щодо заборгованостей чи рівня зарплат;
- компанії, що є у Переліку критично важливих, можуть подавати заявки на бронювання через "Дію" – за умови, що працівники офіційно працевлаштовані та є у військовому реєстрі.
Крім того, тепер до загальної кількості заброньованих можна включати й тих працівників, яких мобілізували після 18 травня – це дозволяє зберегти місце за ключовими фахівцями.
Варто зауважити! Якщо мобілізовані працівники автоматично не враховані у загальній кількості, підприємство має звернутися до ТЦК та СП, щоб оновити дані.