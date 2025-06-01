Перелік людей, які мають право на відстрочку, зібрав 24 Канал.

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Хто має право на відстрочку від мобілізації

Відповідно до офіційних роз'яснень міністерства оборони України, відстрочка надається будь-якому військовозобов’язаному, який має законну підставу і подав необхідні документи до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

До основних категорій осіб, які мають право на відстрочку від призову під час мобілізації, належать:

працівники, заброньовані державою (тобто внесені до мобілізаційного резерву на критично важливих підприємствах і в органах влади);

особи з інвалідністю або тимчасово непридатні за станом здоров’я;

одинокі батьки чи матері та ті, хто виховує хвору або неповносправну дитину;

особи, що здійснюють постійний догляд за хворими родичами (дружиною, дитиною, батьками);

громадяни, на утриманні яких знаходяться діти-сироти чи троє і більше неповнолітніх дітей.

Серед інших, зокрема, ті, хто має під опікою дорослу дитину з інвалідністю, опікуни недієздатних осіб, чий чоловік або дружина проходить військову службу тощо. А також – студенти денної та дуальної форми навчання, аспіранти й докторанти, а також наукові та педагогічні працівники (які працюють не менше ніж на 0,75 ставки).

Заявку на бронювання через Дію можуть подати:

юридичні особи або їхні філії;

компанія має бути в Єдиному переліку критично важливих (ті, що забезпечують армію, критичну інфраструктуру, економіку, медицину тощо);

працівники мають бути офіційно працевлаштовані;

у Реєстрі військовозобов’язаних має бути зазначено, що працівника "виключено з військового обліку" – тобто він працює в компанії й не стоїть на обліку в ТЦК та СП.

До слова, Кабінет Міністрів України оновив порядок надання відстрочки від мобілізації для викладачів і науковців. Для продовження відстрочки відтепер необхідно регулярно звертатися до ТЦК.

"Відстрочка надається строком на 1 рік, але не більше як на строк проведення мобілізації, встановлений Указом Президента України чи настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави на відстрочку", – пояснив Тарас Мельничук.