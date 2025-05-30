Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

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Зміни в порядку надання відстрочки

За словами Мельничука, зміни торкнулися процедур надання відстрочки педагогічним і науково-педагогічним працівникам, які працюють у закладах вищої, фахової передвищої освіти, професійної освіти, а також у наукових установах та організаціях. За основним місцем роботи вони мають працювати не менше ніж на 0,75 ставки.

Відстрочка надається строком на 1 рік, але не більше як на строк проведення мобілізації, встановлений Указом Президента України чи настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави на відстрочку,

– йдеться в повідомленні.

Для продовження відстрочки військовозобов’язані мають подати до відокремлених відділів ТЦК та СП довідку про посаду та частку ставки під час оплати праці не раніше ніж за тиждень до закінчення строку мобілізації.

Нагадаємо, що в Україні триває мобілізація, але певні категорії чоловіків мають право на відстрочку через сімейні обставини, стан здоров'я, здобування освіти чи службову необхідність.

Також застосунок Резерв+ став доступним для ширшої категорії людей з інвалідністю. Нині люди з інвалідністю можуть отримати відстрочку онлайн. Деталі оформлення відстрочки таким способом за посиланням.