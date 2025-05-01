Однак, певним категоріям чоловіків доступна відстрочка від мобілізації. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "УНІАН".

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Які категорії військовозобов'язаних можуть отримати відстрочку

Юрист Дмитро Франчук розповів виданню, що основними підставами для надання відстрочки від мобілізації є:

сімейні обставини, такі як наявність трьох чи більше дітей, яким не виповнилося 18 років або самостійне виховання неповнолітньої дитини. Окрім цього, відстрочку від служби можна отримати у разі догляду за людиною з інвалідністю або тяжкою хворобою;

стан здоров’я (інвалідність або непридатність до служби);

здобування першої вищої освіти;

службова необхідність (військовозобов'язана особа може отримати бронювання, якщо працює на підприємстві, яке визнали критично важливим для української економіки).

Зазначимо, що для оформлення потрібно зібрати документи, які підтверджують підставу для відстрочки. Перед тим, як отримати її, необхідно написати заяву на ім’я начальника ТЦК, в якому чоловік стоїть на обліку.

Варто вказати підставу для надання відстрочки та зазначити перелік документів, які додаються та підтверджують цю підставу, а потім пройти ВЛК. Якщо в особи вже є дійсний висновок ВЛК, то їй лише потрібно долучити його до пакета документів, які надаватимуться разом із заявою.

Після подання пакета документів потрібно чекати на рішення ТЦК щодо надання відстрочки, яке ухвалить керівник. Втім, якщо прохання про надання відстрочки буде відхилено, то таке рішення можна оскаржити через вищий орган ТЦК або в суді.