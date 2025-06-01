Перечень людей, которые имеют право на отсрочку, собрал 24 Канал.

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Кто имеет право на отсрочку от мобилизации

В соответствии с официальными разъяснениями министерства обороны Украины, отсрочка предоставляется любому военнообязанному, который имеет законное основание и подал необходимые документы в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

К основным категориям лиц, которые имеют право на отсрочку от призыва по мобилизации, относятся:

работники, забронированы государством (то есть внесены в мобилизационный резерв на критически важных предприятиях и в органах власти);

лица с инвалидностью или временно непригодные по состоянию здоровья;

одинокие родители или матери и те, кто воспитывает больного или неполноценного ребенка;

лица, осуществляющие постоянный уход за больными родственниками (женой, ребенком, родителями);

граждане, на содержании которых находятся дети-сироты или трое и более несовершеннолетних детей.

Среди других, в частности, те, кто имеет под опекой взрослого ребенка с инвалидностью, опекуны недееспособных лиц, чей муж или жена проходит военную службу и тому подобное. А также – студенты дневной и дуальной формы обучения, аспиранты и докторанты, а также научные и педагогические работники (работающие не менее чем на 0,75 ставки).

Заявку на бронирование через Дию могут подать:

юридические лица или их филиалы;

компания должна быть в Едином перечне критически важных (те, обеспечивающих армию, критическую инфраструктуру, экономику, медицину и т.д.);

работники должны быть официально трудоустроены;

в Реестре военнообязанных должно быть указано, что работник "исключен из воинского учета" – то есть он работает в компании и не стоит на учете в ТЦК и СП.

К слову, Кабинет Министров Украины обновил порядок предоставления отсрочки от мобилизации для преподавателей и ученых. Для продления отсрочки отныне необходимо регулярно обращаться в ТЦК.

"Отсрочка предоставляется сроком на 1 год, но не более чем на срок проведения мобилизации, установленный Указом Президента Украины или наступления обстоятельств, при которых лицо теряет законные основания на отсрочку", – объяснил Тарас Мельничук.