Лицам, которые обвиняются в совершении тяжкого или особо тяжкого коррупционного преступления, будет запрещено мобилизоваться и таким образом откладывать возможное наказание. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

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Какие лица не подлежат мобилизации

Теперь часть 2 статьи 4 Закона "О воинской обязанности и военной службе" дополнена нормой, в соответствии с которой Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования не могут комплектоваться лицами, которые обвиняются в совершении тяжкого и/или особо тяжкого коррупционного уголовного преступления и уголовное производство в отношении которых находится на стадии судебного производства. Соответствующие изменения предусмотрены законопроектом 13271-1.

Кроме того, в переходных положениях Уголовного процессуального кодекса Украины будет предусмотрено, что судебное производство в отношении обвиняемого в совершении тяжкого и/или особо тяжкого коррупционного уголовного преступления, и который призван для прохождения военной службы по призыву по мобилизации, или принят на военную службу по контракту, может останавливаться судом по ходатайству стороны уголовного производства.

А также по собственной инициативе только в случае установления судом обстоятельств, свидетельствующих о невозможности участия такого лица в судебном производстве, в том числе в режиме дистанционного судебного производства (видеоконференции), в связи с непосредственным участием такого лица в мероприятиях, которые необходимы для обеспечения обороны Украины.

Судебное производство, которое ранее было остановлено на основании статьи 335 УПК, может быть восстановлено судом по ходатайству стороны уголовного производства или по собственной инициативе в случае установления факта, что лицо перестало принимать непосредственное участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины и может участвовать в судебном производстве, в том числе в режиме видеоконференции.

Отметим, что мобилизации не подлежат лица, осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также за преступления против национальной безопасности.