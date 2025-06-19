Так, кого саме не мобілізують у липні, – повідомляє 24 Канал.

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Хто не підлягає мобілізації

Згідно зі статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані: