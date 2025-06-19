Так, кого именно не мобилизуют в июле, – сообщает 24 Канал.

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Кто не подлежит мобилизации

Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" не подлежат призыву на военную службу по мобилизации военнообязанные: