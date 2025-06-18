Кого могут мобилизовать в июле, а кто не подлежит призыву – сообщает 24 Канал.

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Кого могут мобилизовать и кто не подлежит призыву

Согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", мобилизовать могут мужчин, которые:

не имеют оформленной отсрочки от мобилизации;

не забронированы по месту работы;

признаны годными к службе по заключению военно-врачебной комиссии (ВВК).

Однако некоторые категории населения не подлежат мобилизации, в частности:

лица, которые забронированы государственными органами, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями или организациями;

граждане, которые признаны лицами с инвалидностью или временно непригодными к службе по заключению ВВК;

женщины и мужчины, имеющие на иждивении трех и более детей в возрасте до 18 лет;

родители-одиночки (женщины или мужчины), которые самостоятельно воспитывают ребенка в возрасте до 18 лет;

опекуны или родители, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

лица, которые заботятся о ребенке с тяжелыми заболеваниями или воспитывают детей-сирот или детей без родительской опеки в возрасте до 18 лет;

лица, которые постоянно ухаживают за больными членами семьи (мужем, женой, ребенком, родителями);

лица, у которых муж/жена или отец/мать имеют инвалидность;

лица, которые являются опекунами или осуществляют постоянный уход за лицом с инвалидностью;

родители несовершеннолетнего ребенка (детей), если один из супругов уже проходит военную службу в ВСУ;

народные депутаты Украины и депутаты Верховной Рады АР Крым;

сотрудники Вооруженных Сил Украины, учреждений и предприятий Министерства обороны, а также работники органов безопасности – СБУ, Национальной гвардии, полиции, антикоррупционных структур.

Добавим, что для получения отсрочки от мобилизации нужно подать определенные документы в ТЦК, соответствующие перечню для определенной категории к освобождению. Без надлежащего подтверждения право на отсрочку не предоставляется.