Также стали известны основания для освобождения от призова. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации"
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Кто не подлежит мобилизации
Во-первых, существует юридическая разница между теми, кто не подлежит мобилизации, и теми, кто временно не освобождены от призыва. Первые не подлежат из-за законодательных гарантий, вторые – могут быть мобилизованы после потери основания для отсрочки.
В перечень лиц, которые не подлежат мобилизации, относятся:
- забронированные органами власти и предприятиями;
- с инвалидностью или временно непригодные к службе по состоянию здоровья;
- родители трех и более детей в возрасте до 18 лет;
- женщины и мужчины, которые самостоятельно воспитывают детей до 18 лет;
- которые ухаживают за ребенком с инвалидностью или с тяжелой болезнью;
- опекуны детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки;
- которые постоянно ухаживают за больными родными или родственниками с инвалидностью;
- один из супругов военнослужащего с несовершеннолетними детьми;
- депутаты Верховной Рады и Автономной Республики Крым;
- работники оборонного сектора и органов госбезопасности.
Перечень документов для отсрочки
Для получения отсрочки от мобилизации нужно подать определенные документы в ТЦК, соответствующие перечню для определенной категории до освобождения. Без надлежащего подтверждения право на отсрочку не предоставляется, говорится в Законе.
В частности это могут быть:
- справки;
- медицинские заключения;
- судебные решения;
- выписки из реестров.
В то же время после изменений в законодательстве право на отсрочку в 2025 году потеряли определенные категории призывников.
Среди них:
- студенты, которые учатся второй раз на той же образовательной степени;
- мужчины в возрасте 25+ после снижения призывного возраста;
- многодетные родители с долгами по алиментам;
- лица, которые ухаживают за родителями своего супруга с инвалидностью;
- сводные братья погибших военных;
- работники предприятий Минобороны.
Напомним, некоторые мужчины, несмотря на право на отсрочку, все равно оказываются в армии. Адвокат юридической компании предоставила советы, которых следует придерживаться в такой ситуации. Подробнее по ссылке.