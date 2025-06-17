Также стали известны основания для освобождения от призова. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации"

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Кто не подлежит мобилизации

Во-первых, существует юридическая разница между теми, кто не подлежит мобилизации, и теми, кто временно не освобождены от призыва. Первые не подлежат из-за законодательных гарантий, вторые – могут быть мобилизованы после потери основания для отсрочки.

В перечень лиц, которые не подлежат мобилизации, относятся:

  • забронированные органами власти и предприятиями;
  • с инвалидностью или временно непригодные к службе по состоянию здоровья;
  • родители трех и более детей в возрасте до 18 лет;
  • женщины и мужчины, которые самостоятельно воспитывают детей до 18 лет;
  • которые ухаживают за ребенком с инвалидностью или с тяжелой болезнью;
  • опекуны детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки;
  • которые постоянно ухаживают за больными родными или родственниками с инвалидностью;
  • один из супругов военнослужащего с несовершеннолетними детьми;
  • депутаты Верховной Рады и Автономной Республики Крым;
  • работники оборонного сектора и органов госбезопасности.

Перечень документов для отсрочки

Для получения отсрочки от мобилизации нужно подать определенные документы в ТЦК, соответствующие перечню для определенной категории до освобождения. Без надлежащего подтверждения право на отсрочку не предоставляется, говорится в Законе.

В частности это могут быть:

  • справки;
  • медицинские заключения;
  • судебные решения;
  • выписки из реестров.

В то же время после изменений в законодательстве право на отсрочку в 2025 году потеряли определенные категории призывников.

Среди них:

  • студенты, которые учатся второй раз на той же образовательной степени;
  • мужчины в возрасте 25+ после снижения призывного возраста;
  • многодетные родители с долгами по алиментам;
  • лица, которые ухаживают за родителями своего супруга с инвалидностью;
  • сводные братья погибших военных;
  • работники предприятий Минобороны.

Напомним, некоторые мужчины, несмотря на право на отсрочку, все равно оказываются в армии. Адвокат юридической компании предоставила советы, которых следует придерживаться в такой ситуации. Подробнее по ссылке.