Також стали відомі підстави для звільнення від призову. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"

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Хто не підлягає мобілізації

По-перше, існує юридична різниця між тими, хто не підлягає мобілізації, та тими, хто тимчасово не звільнені від призову. Перші не підлягають через законодавчі гарантії, другі – можуть бути мобілізовані після втрати підстави для відстрочки.

До переліку осіб, які не підлягають мобілізації, належать:

заброньовані органами влади та підприємствами;

з інвалідністю або тимчасово непридатні до служби за станом здоров'я;

батьки трьох і більше дітей віком до 18 років;

жінки та чоловіки, які самостійно виховують дітей до 18 років;

які доглядають за дитиною з інвалідністю або з тяжкою хворобою;

опікуни дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківської опіки;

які постійно доглядають за хворими рідними або родичами з інвалідністю;

один із подружжя військовослужбовця з неповнолітніми дітьми;

депутати Верховної Ради та Автономної Республіки Крим;

працівники оборонного сектору й органів держбезпеки.

Перелік документів для відстрочки

Для отримання відстрочки від мобілізації потрібно подати певні документи до ТЦК, що відповідають переліку для певної категорії до звільнення. Без належного підтвердження право на відстрочку не надається, йдеться в Законі.

Зокрема це можуть бути:

довідки;

медичні висновки;

судові рішення;

витяги з реєстрів.

Водночас після змін у законодавстві право на відстрочку у 2025 році втратили певні категорії призовників.

Серед них:

студенти, які навчаються вдруге на той самій освітній ступінь;

чоловіки віком 25+ після зниження призовного віку;

багатодітні батьки з боргами по аліментах;

особи, які доглядають за батьками свого подружжя з інвалідністю;

зведені брати загиблих військових;

працівники підприємств Міноборони.

Нагадаємо, деякі чоловіки, попри право на відстрочку, все одно опиняються в армії. Адвокатка юридичної компанії надала поради, яких варто дотримуватись у такій ситуації. Детальніше за посиланням.