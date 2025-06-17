Однако при определенных обстоятельствах они могут получить бронирование от мобилизации. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий адвоката Романа Симутина для "Новости.LIVE".

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Кому доступно бронирование от мобилизации

По словам адвоката, основными требованиями для бронирования от мобилизации является обновление военно-учетных данных, отсутствие в базе розыска и зарплата, размер которой составляет более 20 тысяч гривен.

Стоит отметить, что сейчас несколько изменился подход к бронированию работников, ведь раньше мобилизованные не учитывались в общее количество работников для бронирования на конкретном предприятии.

Сейчас на предприятиях, если там работает 60 рабочих и мобилизовали, например, 10 человек – бронируется уже 30 работников. Они вошли в общую массу – военнообязанные и мобилизованные. То есть 50% от 60 работников – 30 мужчинам дают бронь от мобилизации,

– пояснил Симутин.

Добавим, что для того, чтобы получить бронь от призыва, человек также должен работать на предприятиях или в государственных учреждениях, которые профильные министерства признали критически важными.