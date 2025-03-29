Как оформляется бронирование разъяснила адвокат Татьяна Савченко в комментарии для УНИАН, информирует 24 Канал.

Смотрите также Мобилизуют ли мужчин с сахарным диабетом

Как оформляется бронь

Если предприятие признается объектом критической инфраструктуры, его руководства подает в Генштаб список военнообязанных сотрудников для бронирования.

Затем в течение 3 рабочих дней Генштаб принимает решение и уведомляет ТЦК.

Каждому забронированному сотруднику предоставляется документ с подтверждением отсрочки.

Бронь от мобилизации можно оформить через сервис Дія. Руководитель подает список сотрудников, а система берет сведения о них из сервиса "Оберіг".

Смотрите также Ограниченно годных без повторной ВВК с 6 июня объявят в розыск, – Житомирский ТЦК

К слову, 1 апреля вступают в силу новые правила бронирования работников от мобилизации, в частности старые отсрочки потеряют свою силу. Отныне предприятия могут бронировать своих работников исключительно через портал Дія.