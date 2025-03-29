Как оформляется бронирование разъяснила адвокат Татьяна Савченко в комментарии для УНИАН, информирует 24 Канал.
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Как оформляется бронь
Если предприятие признается объектом критической инфраструктуры, его руководства подает в Генштаб список военнообязанных сотрудников для бронирования.
Затем в течение 3 рабочих дней Генштаб принимает решение и уведомляет ТЦК.
Каждому забронированному сотруднику предоставляется документ с подтверждением отсрочки.
Бронь от мобилизации можно оформить через сервис Дія. Руководитель подает список сотрудников, а система берет сведения о них из сервиса "Оберіг".
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К слову, 1 апреля вступают в силу новые правила бронирования работников от мобилизации, в частности старые отсрочки потеряют свою силу. Отныне предприятия могут бронировать своих работников исключительно через портал Дія.