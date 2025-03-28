Среди перечней серьезных заболеваний – сахарный диабет. Мобилизуют ли мужчин с таким диагнозом – сообщает 24 Канал.

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Призывают ли мужчин с сахарным диабетом

Украинцы, которые имеют серьезные заболевания эндокринной системы или нарушения метаболизма, не подлежат мобилизации. Так, согласно приказу Минобороны №262 от 27 апреля 2024 года, не могут призвать в армию лиц со значительными нарушениями функций организма. Говорится о болезнях щитовидной железы и сахарном диабете.

Поэтому, лица, у которых диагностировали диабет, не подлежат мобилизации. Говорится о диабете всех типов.

Важно отметить, что для освобождения от мобилизации военнообязанные должны пройти военно-врачебную комиссию. На ней нужно подтвердить имеющийся сахарный диабет, а комиссия – должна вынести решение о непригодности к военной службе. Оно принимается на основании выводов медицинских специалистов, которые оценивают степень тяжести болезни и ее влияние на общее состояние здоровья.

Ранее 24 Канал опубликовал полный список болезней, с которыми не мобилизуют в армию. Среди диагнозов, которые освобождают от мобилизации: активный туберкулез, тяжелые формы вирусных гепатитов, четвертая стадия ВИЧ, онкология с метастазами, значительные психические расстройства, прогрессирующие болезни нервной системы, сердечные и дыхательные заболевания, значительные нарушения зрения или слуха, тяжелые формы болезней органов пищеварения.