Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова начальника учета и бронирования Житомирского областного ТЦК и СП Виктора Полторакина.

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Что будет с ограниченно годными, если они не пройдут ВВК

Виктор Полторакин отметил, что для повторного прохождения ВВК ограниченно годные мужчины должны получить электронное направление. Это можно сделать как в ТЦК, так и через приложение Резерв+.

После такого запроса начальник соответствующего ТЦК и СП, к которому привязан военнослужащий, подписывает направление электронным ключом.

Способность каждой ВВК – 50 человек в день, и если люди думают, что они успеют пройти комиссию в последние дни или недели, то может случиться, что им не удастся это сделать. Если военнообязанный не пришел, потому что не успел, то ответственным за это будет он сам,

– отметил представитель Житомирского ОТЦК.

Он также заявил, что если ограниченно годный откажется от повторного прохождения ВВК до 6 июня, то его объявят в розыск за нарушение правил воинского учета. Тогда такому гражданину грозит штраф в размере 17 тысяч гривен.

К слову, ранее военнообязанные, которые были признаны ограниченно годными, должны были пройти военно-врачебную комиссию до 5 февраля. Однако в конце концов Верховная Рада продлила сроки до 5 июня 2025 года.