Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова начальника обліку та бронювання Житомирського обласного ТЦК і СП Віктора Полторакіна.

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Що буде з обмежено придатними, якщо вони не пройдуть ВЛК

Віктор Полторакін зазначив, що для повторного проходження ВЛК обмежено придатні чоловіки мають отримати електронне направлення. Це можна зробити як у ТЦК, так і через застосунок Резерв+.

Після такого запиту начальник відповідного ТЦК та СП, до якого прив'язаний військовослужбовець, підписує направлення електронним ключем.

Спроможність кожної ВЛК – 50 осіб на день, і якщо люди думають, що вони встигнуть пройти комісію в останні дні або тижні, то може статися, що їм не вдасться це зробити. Якщо військовозобов'язаний не прийшов, бо не встиг, то відповідальним за це буде він сам,

– наголосив представник Житомирського ОТЦК.

Він також заявив, що якщо обмежено придатний відмовиться від повторного проходження ВЛК до 6 червня, то його оголосять у розшук через порушення правил військового обліку. Тоді такому громадянину загрожуватиме штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

До слова, раніше військовозобов'язані, які були визнані обмежено придатними, мали пройти військово-лікарську комісію до 5 лютого. Однак зрештою Верховна Рада продовжила терміни до 5 червня 2025 року.