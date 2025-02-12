12 лютого Рада схвалила у першому читанні в цілому законопроєкт, який продовжив строки ВЛК для "обмежено придатних" до 5 червня 2025 року. Далі на документ чекає ще одне голосування у парламенті і підпис президента. Лише тоді він почне діяти, передає 24 Канал.

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Що зміниться

Законопроєкт передбачає, що до 5 червня усі "обмежено придатні громадяни", зокрема жінки, які перебувають на військовому обліку, зобов'язані пройти ВЛК для визначення придатності до служби.

Водночас цей обов'язок не поширюється на осіб, які:

молодші за 25;

старші 60 років;

їх визнано особами з інвалідністю І, II або III групи.

Максимальний час для проходження ВЛК нині становить 14 днів.

Люди можуть самостійно згенерувати електронні направлення на ВЛК у "Резерв+" або прийти по них самі у ТЦК. У документі не прописано, що ТЦК мають видавати повістки з направленням на ВЛК.

Зверніть увагу! Заброньовані громадяни, які отримали статус "обмежено придатних" теж мають пройти повторну медичну перевірку.