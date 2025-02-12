У Міноборони відповіли, чи можуть добровольці, які вже у війську та перебувають у вказаній віковій категорії перейти на новий контракт. Також там уточнили, чи мають таку ж можливість люди, які долучилися до ЗСУ у віці – 18 – 24 років, а зараз, наприклад, їм вже 25, передає 24 Канал із посиланням на ефір телемарафону.

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Що сказали у Міноборони

Речник оборонного відомства Дмитро Лазуткін зауважив, що у цьому питання багато залежить від того, який контракт вони підписували у свій час. Тому тут потрібна юридична експертиза. Однак у постанові Кабміну не передбачено, що 18 – 24-річні хлопці, які вже воюють, можуть підписати нові контракти.

Для такої категорії передбачена одноразова грошова винагорода у розмірі 1 мільйона гривень. Умова для її отримання – безпосередня участь у бойових діях упродовж шести місяців і брак кримінальних, адміністративних і дисциплінарних порушень.

До слова, новий контракт пропонує фінансову винагороду, соціальні гарантії, іпотеку під 0% річних, компенсацію оренди житла, медичне забезпечення, стоматологію та зубопротезування. Крім того, чоловіки у віці від 18 до 24 років, які підпишуть цей контракт, отримають можливість виїхати за кордон після одного року служби.