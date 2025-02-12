В Минобороны ответили, могут ли добровольцы, которые уже в армии и находятся в указанной возрастной категории перейти на новый контракт. Также там уточнили, имеют ли такую же возможность люди, которые присоединились к ВСУ в возрасте – 18 – 24 лет, а сейчас, например, им уже 25, передает 24 Канал со ссылкой на эфир телемарафона.

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Что сказали в Минобороны

Представитель оборонного ведомства Дмитрий Лазуткин отметил, что в этом вопросе многое зависит от того, какой контракт они подписывали в свое время. Поэтому здесь нужна юридическая экспертиза. Однако в постановлении Кабмина не предусмотрено, что 18 – 24-летние ребята, которые уже воюют, могут подписать новые контракты.

Для такой категории предусмотрена единовременное денежное вознаграждение в размере 1 миллиона гривен. Условие для его получения – непосредственное участие в боевых действиях в течение шести месяцев и отсутствие уголовных, административных и дисциплинарных нарушений.

К слову, новый контракт предлагает финансовое вознаграждение, социальные гарантии, ипотеку под 0% годовых, компенсацию аренды жилья, медицинское обеспечение, стоматологию и зубопротезирование. Кроме того, мужчины в возрасте от 18 до 24 лет, которые подпишут этот контракт, получат возможность выехать за границу после одного года службы.