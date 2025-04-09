Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Zaxid.net.

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Що Ільницький вказав у декларації

На початку квітня 32-річний Ростислав Ільницький подав декларацію на переведення у Хустський міський РТЦК та СП. У документі вказано, що експрокурор у 2024 році отримав доходи у військовій частині А 5003 та в Закарпатському обласному ТЦК та СП, які становили 74,5 та 68 тисяч гривень відповідно.

Ростислав Ільницький також вказав у декларації земельну ділянку в Турківській громаді та користування записаною на родичку квартирою у Львові.

Його дружина Роксолана Москва-Ільницька у квітні 2023 року стала власницею житлового будинку площею понад 100 квадратних метрів у Львові, а також у травні 2024 року отримала у власність квартиру площею 54 квадратних метрів у Лисиничах. Також дружина користується автівкою Audi Q8 2021 року випуску, декларована вартість якої понад 2,3 мільйона гривень.

Ільницький у 2024 році отримав грошове забезпечення у війську, а його дружина 16 тисяч гривень соцвиплат та понад 116 тисяч заробітної плати у ПП "Енергопрофіль".

Нагадаємо, СБУ затримала Ростислава Ільницького та його тещу – адвокатку Богдану Москву, – у липні 2024 року. Обох взяли після отримання від потенційного ухилянта 3500 доларів за розв'язання питання щодо встановлення йому групи інвалідності.