Однако по разным причинам некоторых лиц могут исключить с воинского учета. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на адвокатское объединение "Бачинский и партнеры".

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Какие основания нужны для исключения с воинского учета

Адвокаты отмечают, что лицо, которое исключено с воинского учета, теряет статус военнообязанного. В связи с этим его не могут призвать по мобилизации, оно не обязано проходить ВВК и обновлять учетные данные. Такому лицу также не могут вручить повестку.

Исключению из воинского учета подлежат мужчины и женщины, которые:

являются непригодными к военной службе по заключению ВВК. Заметим, что ключевым является именно признание лица непригодным. При этом, заключение о непригодности передается на утверждение в региональную ВВК;

достигли предельного возраста пребывания в запасе;

прекратили гражданство Украины.

умерли, по решению суда признаны безвестно отсутствующими или объявлены умершими.

Заметим, что у граждан, которых исключили с воинского учета, не изымают военно-учетный документ. В них только вносят данные об исключении с воинского учета, то есть проставляют штамп о таком исключении.

По словам адвокатов, лица, которые имеют основания для исключения с воинского учета, должны лично явиться в ТЦК и СП и подать соответствующие документы.

Добавим, что проверить исключение с воинского учета можно через Единый реестр призывников и военнообязанных или с помощью приложения "Резерв+" и сервиса Дія.