Об этом пишет 24 Канал. В Украине часто меняется законодательство о степени годности и процедуре исключения с воинского учета.

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Какие есть основания для исключения с воинского учета

Согласно статье 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", человека могут исключить с воинского учета, если он:

призван или принят на военную службу;

проходит военную службу (обучение) в высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений;

признано по решению ВВК непригодным к военной службе с исключением с воинского учета;

достигла предельного возраста пребывания в запасе;

больше не является гражданином Украины;

был ранее осужден к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;

направлена для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;

умерла или признана без вести пропавшей.

Как проверить, исключен ли гражданин с воинского учета

Украинцы, которые в свое время по разным обстоятельствам были исключены с воинского учета, могут проверить информацию по своему делу. Для этого нужно зайти в Единый реестр призывников и военнообязанных.

Юристы отмечают, что получить информацию о своем статусе гражданин также может:

получив официальную выписку из приложения "Резерв+" или через сервис Дія;

подав письменное заявление на получение сведений в ТЦК и СП, где произошло исключение из воинского учета;

подав официальный адвокатский запрос к оператору реестра "Оберіг".

Если получить информацию указанными путями не удается, человек может обратиться в ТЦК и СП, в котором находится его личное дело и сразу получить данные. Если гражданин не хочет обращаться в ТЦК лично, получить информацию о нем по доверенности может его представитель.

Где подать заявление на снятие с воинского учета

Исключить человека с воинского учета могут в случае переезда его в другой населенный пункт (тогда надо обратиться в ТЦК и СП по новому месту жительства), или из-за непригодности по состоянию здоровья. Когда гражданин снят с воинского учета, он не является военнообязанным.

Для снятия или исключения с учета необходимо обратиться в ближайший ТЦК с соответствующим заявлением и документами, подтверждающие основания, упомянутые выше.