Про це пише 24 Канал. В Україні часто змінюється законодавство щодо ступеня придатності та процедури виключення з військового обліку.

Дивіться також Мобілізація у 2025 році: які діють нові правила військового обліку

Які є підстави для виключення з військового обліку

Згідно зі статтею 37 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", людину можуть виключити з військового обліку, якщо вона:

призвана чи прийнята на військову службу;

проходить військову службу (навчання) у вищих військових закладах освіти і військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;

визнана за рішенням ВЛК непридатною до військової служби з виключенням з військового обліку;

досягла граничного віку перебування в запасі;

більше не є громадянином України;

була раніше засуджена до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;

направлена для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;

померла або визнана безвісти зниклою.

Як перевірити, чи громадянин виключений з військового обліку

Українці, які свого часу за різними обставинами були виключені з військового обліку, можуть перевірити інформацію за своєю справою. Для цього потрібно зайти в Єдиний реєстр призовників та військовозобовʼязаних.

Юристи зазначають, що отримати інформацію про свій статус громадянин також може:

отримавши офіційний витяг із додатка "Резерв+" чи через сервіс Дія;

подавши письмову заяву на отримання відомостей до ТЦК та СП, де відбулося виключення з військового обліку;

подавши офіційний адвокатський запит до оператора реєстру "Оберіг".

Якщо отримати інформацію зазначеними шляхами не вдається, людина може звернутись до ТЦК та СП, у якому перебуває її особова справа та одразу отримати дані. Якщо громадянин не хоче звертатися до ТЦК особисто, отримати інформацію про нього за дорученням може його представник.

Де подати заяву на зняття з військового обліку

Виключити людину з військового обліку можуть у разі переїзду її в інший населений пункт (тоді треба звернутися до ТЦК і СП за новим місцем проживання), або через непридатність за станом здоров'я. Коли громадянин знятий з військового обліку, він не є військовозобов'язаним.

Для зняття чи виключення з обліку необхідно звернутися до найближчого ТЦК з відповідною заявою і документами, що підтверджують підстави, що згадані вище.