Зняття з військового обліку завжди тимчасове, і люди з цим статусом все одно є призовниками чи військовозобов'язаними. Про це пише 24 Канал.

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Коли знімають із військового обліку

Після зняття з військового обліку в одному органі обов'язково потрібно стати на нього в іншому або перейти на інший вид обліку. Ці військовозобов'язані повинні поновлювати облікові дані, за потреби проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) та повідомляти територіальні центри комплектування (ТЦК та СП) про нове місце проживання.

Призовники знімаються з військового обліку, якщо:

досягли 25-річного віку;

пройшли базову військову підготовку;

їх звільнили від проходження базової військової підготовки через непридатність за станом здоров’я;

переїхали в іншу місцевість (область, район, громаду) і для цього потрібно стати на військовий облік в іншому районному (міському) територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП);

їх прийняли на військову службу або навчання у заклади фахової передвищої військової освіти, вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти;

отримали звання рядового, сержантського, офіцерського складу після закінчення закладів освіти;

їх направили на альтернативну (невійськову) службу;

їх направили до установ виконання покарань (ув'язнили).

Військовозобов'язаних знімають з обліку якщо:

переїхали в іншу місцевість (область, район, громаду);

призвали чи прийняли на військову службу або навчання у заклади фахової передвищої військової освіти, вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти;

зарахували до військового оперативного резерву;

прийняли на службу до правоохоронних органів, органів цивільного захисту;

направили до установ виконання покарань (ув'язнили);

в інших випадках – за рішенням Міністерства оборони, Служби безпеки, розвідувальних органів.

Для того, щоб знятися з військового обліку, потрібно особисто звернутися до ТЦК та СП і принести з собою письмову заяву, де будуть вказані підстави для зняття з обліку, паспорт, військово-обліковий документ (військовий квиток, тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, приписне посвідчення) та документи, які будуть підтверджувати підстави, вказані у заяві.

Упродовж 7 днів після зняття з обліку військовозобов'язаний повинен знову стати на облік, але у іншому органі. Звернутися до органу дозволяють не раніше ніж за три дні до того, як військовозобов'язаний чи призовник поїде з місця, де проживає.

В умовах дії воєнного стану змінювати місце проживання можна тільки після того, як поінформували ТЦК

За порушення цих правил закон передбачає покарання – штраф від 17 до 25 тисяч гривень.

Коли виключають з військового обліку

Виключений з військового обліку втрачає статус призовника чи військовозобов’язаного. На відміну від зняття з військового обліку, ця опція постійна.

Відповідно, такі військовозобов'язані не мусять оновлювати облікові дані, проходити військово-лікарську комісію, їм не зможуть вручити повістку і призвати на службу під час мобілізації. Вони також мають право перетинати державний кордон у період дії воєнного стану.

Виключаються з обліку такі призовники та військовозобов'язані:

мобілізовані чи прийняті на військову службу;

визнані непридатними до служби за станом здоров'я за висновком ВЛК;

ті, хто досяг граничного віку перебування в запасі;

позбавлені волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;

ті, хто припинив громадянство України;

зниклі безвісти або ті, хто помер.

Якщо у людини є підстава для виключення і потреба самій звернутися до ТЦК та СП, вона повинна зʼявитися туди з письмовою заявою, де будуть вказані підстави для виключення з обліку, паспортом, військово-обліковим документом (військовим квитком, тимчасовим посвідченням, приписним посвідченням) та документами, які будуть підтверджувати підстави, вказані у заяві.

У виключених з військового обліку не забирають військово-обліковий документ, а лише ставлять у ньому відповідну відмітку.