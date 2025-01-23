Повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю офіцера Управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Наталії Кіндратової для "Київ FM".
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Що відбувається після проходження ВЛК
Кіндратів розповіла, що після проходження ВЛК нікого на фронт одразу не відправляють.
Ніхто одразу не потрапляє в зону бойових дій на виконання бойових завдань,
– наголосила вона.
Спершу військовослужбовець проходить підготовку у навчальному центрі щонайменше 1,5 місяця. Водночас для тих, хто проходить ще фахову підготовку, час навчання ще більший.
"Не буває, що сьогодні людина тут (на ВЛК – 24 Канал), а завтра вже десь в зоні активних бойових дій", – зазначила Кіндратова.
До слова, раніше адвокат пояснив, що ТЦК не можуть примусово утримувати військовозобов'язаних без порушення правил військового обліку. Крім того, у разі примусового утримання юристи рекомендують звертатися до поліції.