Повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю офіцера Управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Наталії Кіндратової для "Київ FM".

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Що відбувається після проходження ВЛК

Кіндратів розповіла, що після проходження ВЛК нікого на фронт одразу не відправляють.

Ніхто одразу не потрапляє в зону бойових дій на виконання бойових завдань,

– наголосила вона.

Спершу військовослужбовець проходить підготовку у навчальному центрі щонайменше 1,5 місяця. Водночас для тих, хто проходить ще фахову підготовку, час навчання ще більший.

"Не буває, що сьогодні людина тут (на ВЛК – 24 Канал), а завтра вже десь в зоні активних бойових дій", – зазначила Кіндратова.

До слова, раніше адвокат пояснив, що ТЦК не можуть примусово утримувати військовозобов'язаних без порушення правил військового обліку. Крім того, у разі примусового утримання юристи рекомендують звертатися до поліції.