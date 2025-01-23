Сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью офицера Управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ Натальи Киндратовой для "Киев FM".

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Что происходит после прохождения ВВК

Киндратив рассказала, что после прохождения ВВК никого на фронт сразу не отправляют.

Никто сразу не попадает в зону боевых действий на выполнение боевых задач,

– подчеркнула она.

Сначала военнослужащий проходит подготовку в учебном центре минимум 1,5 месяца. В то же время для тех, кто проходит еще профессиональную подготовку, время обучения еще больше.

"Не бывает, что сегодня человек здесь (на ВВК – 24 Канал), а завтра уже где-то в зоне активных боевых действий", – отметила Киндратова.

К слову, ранее адвокат объяснил, что ТЦК не могут принудительно удерживать военнообязанных без нарушения правил воинского учета. Кроме того, в случае принудительного содержания юристы рекомендуют обращаться в полицию.