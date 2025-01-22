Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис міністра оборони Рустема Умєрова.

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Яким чином відбувається направлення на ВЛК в Україні

Так, нова реформа ВЛК передбачає запровадження електронного направлення на комісію для військовозобов'язаних Резерв+. Очікується, що ця опція стане доступною вже з січня 2025 року. Чоловіки зможуть отримати електронне направлення, згенероване через Єдиний реєстр військовозобов'язаних, резервістів та призовників Оберіг безпосередньо у застосунку Резерв+.

Під час прийняття рішення ВЛК тепер враховуватиме рішення експертних груп з оцінки повсякденної життєдіяльності людини, яка з 1 січня прийшла на зміну МСЕК.

Згідно з новим наказом, строки проведення ВЛК, не можуть перевищувати 4 днів. Якщо ж є необхідність направлення особи на додаткові лабораторні та інструментальні дослідження для отримання повної та об'єктивної інформації про стан її здоров’я, загальний строк медогляду не може перевищувати 14 днів.

Для проведення медогляду громадян, які підлягають взяттю на військовий облік, з медичних закладів до ВЛК долучаються:

хірург;

терапевт;

лікар з надання первинної медичної допомоги;

невропатолог;

психіатр;

офтальмолог;

отоларинголог;

дерматовенеролог;

стоматолог;

лікар ортопед-травматолог та лікарі інших спеціальностей (лише у разі потреби).

Важливо, що не всі чоловіки при мобілізації отримують направлення на ВЛК. Окрема категорія має бути направлена на обстеження повісткою — це чоловіки та жінки, які вчасно уточнили військово-облікові дані після продовження мобілізації.

Варто наголосити, що військовозобов'язані, у яких строк дії відстрочки не завершився, на медичний огляд не направляються, крім випадків, коли військовозобов'язані приймаються на військову службу за контрактом. Але процедура надання відстрочки передбачає направлення на ВЛК для проходження медичного огляду.

Громадяни України, які перебувають на військовому обліку та прийшли в ТЦК для уточнення своїх облікових даних, на ВЛК не направляються. Такі військовозобов'язані викликаються повісткою.