Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Телеграф". Зазначається, що усі нюанси законодавства розповіла докторка юридичних наук Наталя Опольська.

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Що може загрожувати військовозобов'язаним

Наталя Опольська пояснила, що у випадку наявності повістки чи направлення на ВЛК у військовозобов'язаного є обов'язок з'явитися – як з метою уточнення даних, так і задля проходження комісії.

Невиконання такого обов'язку є порушенням правил військового обліку. Відповідальність за неявку – адміністративна та передбачає штраф в розмірі від 17 000 гривень,

– додала юристка.

Однак якщо військовозобов'язаного не було направлено на ВЛК відповідною повісткою та/або направленням, особу не можуть притягнути до адміністративної відповідальності.

Також юристка прокоментувала, що чекає на військовозобов'язаного, який раніше був визнаний обмежено придатним, але пройшов ВЛК не до 5 лютого, а пізніше. За її словами, якщо вимогу щодо строку прибуття по повістці виконано, підстави для штрафу відсутні.

Однак, у разі наявності повістки, наприклад, на 1 лютого, а особа з'явиться після 10 лютого, такого військовозобов'язаного, ймовірно, буде притягнуто до адміністративної відповідальності,

– пояснила Опольська.

Варто зазначити, що оскарження протоколу про адміністративне правопорушення буде можливим лише за наявності поважних причин неявки в строки.

Поважними причинами визнаються: перешкода стихійного характеру, хвороба громадянина, воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у визначені пункт і строк; смерть його близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка).