Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Телеграф". Отмечается, что все нюансы законодательства рассказала доктор юридических наук Наталья Опольская.

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Что может грозить военнообязанным

Наталья Опольская объяснила, что в случае наличия повестки ​​​​​​​или направления на ВВК у военнообязанного есть обязанность явиться – как с целью уточнения данных, так и для прохождения комиссии.

Невыполнение такой обязанности является нарушением правил воинского учета. Ответственность за неявку – административная и предусматривает штраф в размере от 17 000 гривен,

– добавила юрист.

Однако если военнообязанный не был направлен на ВВК соответствующей повесткой и/или направлением, лицо не могут привлечь к административной ответственности.

Также юрист прокомментировала, что ждет военнообязанного, который ранее был признан ограниченно годным, но прошел ВВК не до 5 февраля, а позже. По ее словам, если требование о сроке прибытия по повестке выполнено, основания для штрафа отсутствуют.

Однако, при наличии повестки, например, на 1 февраля, а лицо появится после 10 февраля, такого военнообязанного, вероятно, привлекут к административной ответственности,

– объяснила Опольская.

Стоит отметить, что обжалование протокола об административном правонарушении будет возможным только при наличии уважительных причин неявки в сроки.

Уважительными причинами признаются: препятствие стихийного характера, болезнь гражданина, военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, которые лишили его возможности лично прибыть в определенные пункт и срок; смерть его близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабушки) или близкого родственника его жены (мужа).